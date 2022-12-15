Анкара, 15 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность страны поставлять газ из России и Туркменистана в Европу. Об этом турецкий лидер заявил 15 декабря журналистам по возвращению из поездки в Туркменистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Глава государства отметил, что Турция остается важным узлом для продажи туркменского газа в Европу. Турецкий лидер подчеркнул, что газовый хаб в Турцию и поставки туркменского газа будут важным шагом для Анкары. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что важным шагом в этом направлении станет решение этого вопроса между Туркменистаном и Азербайджаном.

По словам турецкого президента, министры энергетики трех стран — Турции, Азербайджана и Туркменистана — соберутся вместе и детально обсудят этот вопрос. После министерской встречи Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить этот вопрос с президентом Туркменистана, который планирует посетить Турцию с официальным визитом в начале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не может регулировать отношения Анкары и Москвы.