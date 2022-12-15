Москва, 15 декабря, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве граждан с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв по желанию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

По данным Минобороны, таких желающих насчитывается порядка 1 тыс. человек, сообщил депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

«Мобилизационный резерв необходим для того, чтобы готовить подготовленные кадры для нужд Министерство обороны и других силовых структур. Это необходимо для безопасности нашего государства. Будет наше государство в безопасности — будем решать и вопросы по льготам, выплатам», — сказал Красов.

Он также подчеркнул, что в законопроекте речи не идет о призыве в качестве добровольцев.

Согласно законопроекту, граждане, имеющие трех и более детей, получают возможность по желанию, добровольно поступить в мобилизационный людской резерв.

Сейчас эти граждане подлежат безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве.

Одновременно предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на их иждивении.

При этом для граждан, у которых изменилось количество детей в период их пребывания в резерве, законопроект предусматривает возможность досрочного исключения из резерва, если такое изменение является основанием для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и (или) основанием получения освобождения от призыва на военные сборы.

«Каждый многодетный гражданин, который изъявил желание находиться в мобилизационном людском резерве, пишет заявление, то есть носит заявительный характер. И он обязан в ходе призыва по мобилизации или призыва на военные сборы участвовать и в сборах, и в этой мобилизации. Он не может оказаться. Но в случае изменения в семейном положении при рождении очередного ребенка гражданин может подать заявление и выйти из состава людского мобилизационного резерва», — разъяснил Красов, отвечая на вопросы депутатов, как быть, если многодетный гражданин захочет отказаться от участия в мобилизации.

С принятием закона у многодетного отца закрывается возможность получить отсрочку от мобилизации, заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг.