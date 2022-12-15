Брюссель, 15 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Европе продолжат обсуждать санкции против России. Новые ограничительные меры будут рассматриваться постоянными представителями стран Евросоюза на заседании 15 декабря, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

European Parliament Шарль Мишель

Он отметил, что некоторые страны выразили неодобрение новым пакетом санкций, среди них Венгрия и ряд других соседей по ЕС. Однако для принятия санкций необходимо единогласие среди всех членов Евросоюза.

«Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрия, но ряд стран — членов ЕС. <…> Встреча Coreper (комитет руководителей постоянных представительств стран ЕС) предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить принятие решения сегодня», — сказал Мишель.

Напомним, 12 декабря главы МИД стран ЕС не смогли прийти к соглашению по пакету новых санкций против России.