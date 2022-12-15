Москва, 15 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Реализация так называемой зерновой сделки идёт неравномерно. Россия готова обсуждать коррективы к этой договорённости, сообщила 15 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Отметив, что российская сторона остаётся открытой к предложениям по «зерновой сделке» и что её варианты можно обсуждать как на экспертном, так и на «президентском уровнях», Захарова добавила:

«Но мы хотим ещё раз обратить внимание на то, что вторая часть сделки не реализуется ни теми же темпами, которыми реализуется первая, ни с теми же усилиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, что хорошо реализуется часть «зерновой сделки», касающаяся вывоза зерна по морскому гуманитарному коридору с Украины.

Но другая часть договорённостей, касающаяся поставок зерна в беднейшие страны, выполняется неаккуратно: зерно попадает «не в самые беднейшие страны».

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