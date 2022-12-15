Минск, 15 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Государственное символы — флаг и гимн своей страны, находятся у настоящих спортсменов в сердце и их нельзя вырвать оттуда какими-либо санкциями. Об этом 15 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе доклада профильных чиновников по вопросам развития спорта в условиях санкций, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«То, что без символики [выступают белорусские спортсмены], без флага, без гимна и прочего, — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена, не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут, из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что, когда спортсмен прыгает, бегает и играет, ему необходимо понимать, что он делает это прежде всего для людей, и добавил, что когда представителей спорта несправедливо наказывают санкциями, они, как считает Лукашенко, должны стремиться к ещё большим результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве страны в начале 2023 года