Москва, 15 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Время увещеваний, предупреждений и «красных линий» прошло, пришла пора переходить к ультиматумам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Лидеры «Большой семерки» несут прямую ответственность за утренний обстрел Донецка, который стал самым массированным ударом по городу начиная с 2014 года, убежден Миронов.

«Надо довести до наших противников четкое понимание того, что на их конкретные действия неминуемо последует конкретная реакция со стороны России. Этот наш ответ необязательно должен поражать воображение. Главное, чтобы он был осуществим и обязательно реализован в определенных условиях», — описал парламентарий.

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что новое кровавое злодеяние шайки президента Украины Владимира Зеленского последовало сразу за совместным заявлением лидеров G7 и Парижской конференцией.

«В эти дни Вашингтон и его главные союзники без всяких околичностей выставили себя непосредственными участниками войны с Россией. Сюда же стоит отнести как недавние откровения Ангелы Меркель, так и отказ США ограничивать Киев в ударах по нашей территории. Маски сброшены. И Россия обязана принять эту новую реальность», — заявил Миронов.

Миронов также обратил внимание на объявленные лидерами G7 планы привлечь президента России Владимира Путина «к ответственности в соответствии с международным правом».

«Если в официальном документе главы одних государств грозят уголовным преследованием главе другого государства, это непосредственная угроза суверенитету этой страны и как минимум повод для разрыва дипотношений, ну или хотя бы для постановки такого вопроса. Но реакции со стороны России не последовало. Вместо этого возник еще один повод для Запада заподозрить нас в слабости и уверовать в свою безнаказанность», — сказал Миронов.

Отныне с США и их подручными нужно говорить на языке ультиматумов, резюмировал он.

Донецк утром 15 декабря оказался под самым массированным ударом боевиков Киева с 2014 года, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.