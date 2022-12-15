Брюссель, 15 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Спикер Европарламента (ЕП) Роберта Метсола поднимет вопрос на саммите Евросоюза о коррупционном скандале в ЕП. Об этом она сообщила 15 декабря журналистам, прибыв Брюссель для участия в саммите.

European Parliament Спикер Европарламента Роберта Метсола

«Я также обсужу уголовные обвинения в Европарламенте, которые являются ударом по демократии», — сказала Метсола.

Она добавила, что не допустит безнаказанности по данному делу.

Напомним, на прошлой неделе в Брюсселе правоохранители провели серию обысков и задержаний по делу о коррупции в Европарламенте. Якобы некоторые евродепутаты давали официальным лицам взятки для улучшения имиджа Катара перед проведением там чемпионат мира по футболу. Среди подозреваемых оказалась вице-спикер ЕП Ева Кайли. 13 декабря её отправили в отставку.