Вашингтон, 15 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. На Западе начали говорить о худших сценариях развития конфликта на Украине. Из-за серьезных повреждений энергосистемы киевский режим может столкнуться с проблемами при оплате долга за помощь от государств, пишет Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика киевского режима

«Украинское правительство может оказаться <…> неспособным выполнить свои обязательства по внешнему долгу — сценарий судного дня, известный как кризис платежного баланса», — приводит издание мнение своего источника.

Так, украинская экономика в будущем году может сократиться ещё на 5%, что увеличит уже имеющееся 33%-е сокращение в 2022 году. При этом Киеву понадобятся, по предварительным расчетам, дополнительно ещё 2 млрд долларов в месяц.

Не вызывает оптимизма и массовый выезд украинцев из страны, который приводит к вывозу значительных средств и как итог — к обвалу национальной валюты, пишут журналисты.