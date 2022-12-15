Брюссель, 15 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Расширение на €2 млрд европейского Фонда мира, из средств которого ведётся финансирование закупок оружия для режима Киева, будет окончательно утверждено лидерами стран — участниц Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе. Об этом 15 декабря рассказал журналистам перед началом заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Борис Ефимов. Вашингтонская голубка. 1953

«Сегодня будет окончательно утверждено расширение Фонда мира на два миллиарда евро, чтобы увеличить поддержку Украины», — сказал он.

При этом, помимо конфликта на Украине, лидеры стран ЕС обсудят на саммите ситуацию с энергетикой в сообществе, скандал в Европарламенте и свои планы на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США своими поставками американской батареи противоракетной обороны Patriot Киеву совершают шаг по погружению непосредственно в украинский конфликт.