Донецк, 15 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ число пострадавших выросло до шести, сообщает мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин 15 декабря в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

«По информации СЦКК в результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: мальчик 2012 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщины 1961, 1967 и 1990 года рождения. Также пострадала женщина, анкетные данные которой уточняются», — говорится в сообщении.

Как передает ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщалось об обстреле Киевского и Ворошиловского районов Донецка со стороны ВСУ из РСЗО БМ-21 «Град».