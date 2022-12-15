Москва, 15 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На следующей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Об этом 15 декабря в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«На 20 декабря в Министерстве иностранных дел Российской Федерации под председательством его руководителя [Сергея Лаврова] запланировано очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом», ― уточнила дипломат.

Участники заседания ― члены комиссии, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы, российские сенаторы, руководители ряда общественных организаций и фондов ― обсудят итоги и задачи работы соотечественников в свете прошедшей всемирной тематической конференции «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени», добавила Захарова.

В этот же день глава МИД РФ примет участие в очередном общем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО. По словам дипломата, он представит доклад об актуальном состоянии дел в организации и дальнейших планах развития сотрудничества России с организацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которое состоялось в декабре 2021 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников и исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ.