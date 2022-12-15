Анкара, 15 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не может регулировать отношения Анкары и Москвы. Об этом глава турецкого государства заявил журналистам по возвращению из Туркменистана, где проходил трехсторонняя встреча лидеров Турции, Туркменистана и Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Глава Турции заявил, что не воспринимает Жозеп Борреля как собеседника, назвав слова главы европейской дипломатии о торговых взаимоотношениях Анкары и Москвы «некрасивыми». По словам Реджеп Тайип Эрдогана, ЕС не может определять и регулировать отношения Турции с Россией.

Глава государства также обвинил европейского дипломата в неблагодарности за инициативы Турции по реализации «зерновой сделки», напомнив, откуда в Евросоюз поступает 44% зерна.

«Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказали ли нам спасибо за это? Нет», — заявил турецкий лидер.

Известно, что ранее Жозеп Боррель заявил, что считает торговые отношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к антироссийским санкциям причинами для беспокойства в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи заявил, что Анкара и Москва намерены обновить соглашение о наземном транспорте, подписанное ещё во времена СССР.