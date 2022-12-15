Баку, 15 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате ДТП в Азербайджане с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля на автодорожной магистрали Баку-Губа. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Сиязаньского района на 98-м километре автодороги.

Отмечается, что среди погибших — пять пассажиров микроавтобуса и один водитель. О предположительных причинах аварии не сообщается.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Чувашии один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи.