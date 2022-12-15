Москва, 15 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, которым освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доход в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту и материальной выгоды при полном или частичном прекращении в 2022–2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

По действующему законодательству, предусмотрена аналогичная льгота для случаев частичного прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту, предоставленному кредитной организацией до 1 октября 2014 года.

«Напомню, что данный законопроект направлен на освобождение от налога на доходы физических лиц прекращения той задолженности, которая у нас по ипотечным жилищным кредитам прекращается заемщиком, который и так находится в трудном материальном положении на 2022–2023 год», — сказала на заседании первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»).

В сопроводительных материалах отмечается, что снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина.

Принятый закон позволит снизить долговую нагрузку на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.