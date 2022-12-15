Белгород, 15 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Село Старый Хутор в Белгородской области вновь попало под обстрел со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

mil.gov.ua ВСУ

«Под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского городского округа, — отметил он. — Из жителей никто не пострадал».

Ранее населенный пункт подвергался артобстрелу 2 декабря. Отмечалось, что никто из жителей не пострадал, повреждение получили три частных домовладения.

Как передает ИА REGNUM, 17 ноября в Старом Хуторе по решению местной администрации был введен режим ЧС.