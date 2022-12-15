Кишинёв, 15 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Шор» продолжит начатый в сентябре бойкот парламента Молдавии. Это заявление 15 декабря обнародовала пресс-служба партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Депутаты фракции партии «Шор» будут бойкотировать и сегодняшнее заседание парламента в знак протеста против антинародных законов и решений нынешней власти, которые привели к беспрецедентным кризисам по всем направлениям», — говорится в сообщении.

Партия придерживается позиции, что в сложившейся ситуации её участие заседаниях парламента будет способствовать укреплению действующей власти, которая «представляет угрозу» для Молдавии.

Напомним, «Шор» организовывает регулярные протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. На акциях участники требуют отставки президента и правительства, а также досрочных парламентских и президентских выборов. В отношении лидеров партии заведены уголовные дела. Их обвиняют в нарушениях при финансировании «Шор».