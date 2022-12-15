Москва, 15 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. У России есть возможность продолжать реализацию проектов по сжижению природного газа (СПГ). Об этом 15 декабря в ходе выступления на пленарном заседании XX Международного форума «Газ России 2022: Поворот на Восток» заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

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«На сегодняшний день мы видим возможности продолжать наши СПГ-проекты, поэтому планы по развитию сегмента остаются», ― указал он.

Сорокин также подчеркнул, что в Минэнерго считают необходимым интенсифицировать планы развития этого сектора. Представитель ведомства отметил, что «это позволяет достичь фактически любых точек мира и даёт определенную дополнительную гибкость».

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«И, самое главное, это даёт нашей промышленности предсказуемый заказ на оборудование, обслуживание», ― добавил Сорокин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на участие в проекте создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в Усть-Луге партнёров из Китая.