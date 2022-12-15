Будапешт, 15 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Соглашения Венгрии с Катаром и Оманом о поставках Будапешту нефти и газа не означают закрытие одних источников энергоресурсов и разворот к другим. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди.

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«Когда Венгрия говорит о диверсификации, мы не имеем в виду закрытие одних источников и разворот к другим. Само определение диверсификации заключается в том, чтобы можно было покупать энергоносители из как можно большего количества источников», — сказал он.

Также глава венгерского МИД уточнил, что в Будапеште считают оманскую нефть реальной возможностью в последующий период, и добавил, что цель властей Венгрии в том, чтобы у неё было как можно больше маршрутов для получения энергоресурсов.

«Уже идут переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана», — добавил Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках катарского газа заключила с Катаром Венгрия.