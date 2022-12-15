Москва, 15 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В планах президента России Владимира Путина не предусмотрено поздравление с наступившем 15 декабря 65-летием экс-руководителя администрации главы государства Валентина Юмашева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Cucushka12 Валентин Юмашев

Официальный представитель Кремля поздравил Юмашева от себя лично и оценил его деятельность на государственной службе.

«Он определённый след оставил, возглавлял администрацию и, конечно же, был очень заметной личностью в российской политике. Но вместе с тем он в своё время, что называется, отошёл от дел», — сказал Песков.

Напомним, Юмашев был в предвыборном штабе Бориса Ельцина, когда тот переизбирался на пост президента РФ в 1996 году. Тогда Юмашева назначили на пост советника президента, а администрацию главы государства он возглавлял с марта 1997 года по декабрь 1998. После этого Юмашев стал советников президента РФ на общественных началах. Он также был советником при Путине до апреля 2022 года.