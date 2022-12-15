Москва, 15 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о регистрации военнослужащих по месту жительства и месту пребывания по адресам воинских частей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

Закрепляются случаи, при наступлении которых военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей снимаются с регистрационного учета по месту жительства по адресу воинской части по заявлению командира воинской части (организации, учреждения, органа) без согласия указанных лиц.

Кроме того, в законопроекте учтены замечания правительства РФ, согласно которым во избежание необоснованных отказов со стороны командиров воинских частей в регистрации военнослужащих по месту жительства по адресам воинских частей предлагается предусмотреть возможность такой регистрации по желанию военнослужащих, исключив в качестве ее основания согласие командира воинской части.

Также законопроектом предусматривается право военнослужащих регистрироваться по месту пребывания по адресу воинской части по их желанию при наличии у военнослужащего отпускного билета или командировочного удостоверения (если срок отпуска или командировки превышает 90 суток). Кроме того, определяются случаи и основания снятия таких военнослужащих с регистрационного учета по месту пребывания по адресу воинской части.

Сейчас военнослужащие и члены их семей вправе регистрироваться по месту жительства по адресу воинской части только при условии, что они не обеспечены жилыми помещениями по месту прохождения военной службы. Но не предусматривается возможности снятия военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей с регистрационного учета по месту жительства по адресам воинских частей без их согласия в связи с обеспеченностью жилым помещением либо переводом к новому месту военной службы.