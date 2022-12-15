Москва, 15 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Франция не сыграла никакой важной роли в решении вопроса безопасности Запорожской АЭС. Эта тема обсуждается напрямую без посредников с секретариатом МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Об этом заявила в ходе брифинга 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Франция сыграла важную роль в организации визита представителей МАГАТЭ на станцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По словам Захаровой, попытки Макрона представить роль Франции в вопросе ЗАЭС как весьма значительную, являются несерьёзными.

«Правда состоит в том, что никакого особого влияния на организацию поездки миссии МАГАТЭ на станцию Франция не оказала», — заявила дипломат.

По её словам, все параметры декларации о создании зоны безопасности ЗАЭС обсуждаются «исключительно в рамках прямых контактов с секретариатом МАГАТЭ и гендиректором агентства».

Ранее по вопросу согласования защитной зоны Запорожской АЭС высказался постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который подчеркнул, что МАГАТЭ «добилось» вывода с территории ЗАЭС тяжелых и легких вооружений», Ульянов заметил, что в согласовании защитной зоны Запорожской АЭС могут участвовать лишь МАГАТЭ, Россия и Украина и Франция не является стороной, имеющей отношение к урегулированию этого вопроса.