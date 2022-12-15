Москва, 15 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Законопроект об особых правах на образование детей лиц, призванных на военную службу по мобилизации и лиц, принимающих участие в специальной военной операции, внесли в Госдуму депутаты Оксана Дмитриева («Партия Роста») и Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Закрепляются гарантии перехода с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования.

Также прописывается предоставление государственной социальной стипендии детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные с РФ в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647, лиц, принимающих участие в специальной военной операции.

Также правительству даются полномочия дать право на прием таких детей на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Читайте также: Путин допустил распространение военных льгот на ополченцев Донбасса