Париж, 15 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Службы полиции и жандармерии во Франции зафиксировали 208 тысяч жертв домашнего насилия в 2021 году, что на 21% больше, чем в 2020 году. Об этом, как сообщает Le Figaro, свидетельствуют данные статистической службы МВД, опубликованные 15 декабря.

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Согласно полученным данным, две трети насилия во Франции — физическое насилие, чуть меньше трети — психологическое или словесное насилие. Большинство жертв насилия со стороны партнера составляют женщины (87%). Менее одной из четырех жертв домашнего насилия подали жалобу.

Служба статистики отмечает, что количество зафиксированных фактов «практически удвоилось с 2016 года в контексте свободы слова и улучшения условий приема потерпевших органами полиции и жандармерии». Так, доля деяний, совершенных до года их регистрации, увеличилась с 18% в 2016 году до 28% в 2021 году. Наибольшее число жертв среди женщин зафиксировано в департаментах Гайана, Сена-Сен-Дени, Норд, Реюньон, Па-де-Кале.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции потребление газа с 1 августа снизилось на 10,5%, согласно первой еженедельной зимней сводке, опубликованной 14 декабря GRTgaz.