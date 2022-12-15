Токио, 15 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В ближайшие несколько десятилетий номинальный валовой внутренний продукт Китая вряд ли превысит ВВП США. Это следует из оценки Японского центра экономических исследований, который в прошлом году отказался от прогноза о том, что две крупнейшие экономики мира поменяются местами в 2033 году. Об этом 15 декабря сообщает газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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Аналитики отмечают, что китайская экономика замедлится в результате жёсткой политики по борьбе с COVID-19 и её последствий и ужесточения ограничений США на экспорт в Китай. Также, по их словам, в долгосрочной перспективе нехватка рабочей силы, вызванная сокращением населения страны, будет тормозить экономический рост КНР.

По оценкам Японского центра экономических исследований, в 2030 году темпы роста китайского ВВП упадут ниже уровня в 3%, а ещё через пять лет снизятся до 2,2%. КНР будет медленно приближаться к Соединенным Штатам, однако в 2035 году, согласно этому прогнозу, её ВВП достигнет лишь отметки в 87% от американского и уже никогда его не перегонит.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель превратить Китай в развитую страну в течение следующего десятилетия, для чего темпы роста экономики должны составлять около 5%. Однако на сегодня пока ещё нигде, даже в самом Пекине, не осознали последствий, к которым приведёт сокращение роста ВВП Китая до 2,5%. Во-первых, если предположить, что в США рост составит 1,5% при аналогичных темпах инфляции и стабильном обменном курсе, то Китаю не удастся обогнать Америку в качестве крупнейшей экономики мира до 2060 года, если это вообще произойдет, пишет Financial Times.