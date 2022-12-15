Кривой Рог, Украина, 15 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог в захваченной режимом Киева Днепропетровской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 15 декабря сообщает прокиевский телеканал «Прямой» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

«Сообщают про взрывы в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

При этом ранее в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях Украины и захваченной боевиками ВСУ части Запорожской области был объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минфина Антону Силуанову с предложением организовать выпуск облигационного займа «Народ и армия едины» для финансирования мероприятий в поддержку специальной военной операции.