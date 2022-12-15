Госдума продлила статус социального предприятия книжным магазинам
Госдума приняла закон о сохранении статуса социального предприятия для книжных магазинов
Москва, 15 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о сохранении статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, торгующих книгами для детей, учебной, просветительской и справочной литературой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Книжный магазин
Напомним, по принятому в 2021 году закону, федеральные органы госвласти и органы местного самоуправления получили возможность предоставлять поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся реализацией книжной продукции для детей. Эта норма действует до 31 декабря 2022 года включительно.
Принятым Госдумой законом она продлевается до 31 декабря 2024 года включительно.