Москва, 15 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о сохранении статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства, торгующих книгами для детей, учебной, просветительской и справочной литературой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный магазин

Напомним, по принятому в 2021 году закону, федеральные органы госвласти и органы местного самоуправления получили возможность предоставлять поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся реализацией книжной продукции для детей. Эта норма действует до 31 декабря 2022 года включительно.

Принятым Госдумой законом она продлевается до 31 декабря 2024 года включительно.