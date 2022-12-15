Москва, 15 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Ватикан направил России официальное заявление с извинениями за высказывания папы Римского Франциска, назвавшего чеченцев и бурятов «самыми жестокими представителями России». Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Читайте также: Лавров назвал заявление папы Римского о СВО нехристианским

«Как раз буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика», ― сказала российский дипломат.

По её словам, в этом обращении госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне и заверяет, что Святой Престол «с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что способность признавать свои ошибки «вызывает искреннее уважение».

«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», ― заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре папа Римский Франциск назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими представителями России», от которых в ходе спецоперации якобы страдают боевики ВСУ.

Ранее по теме: Папа Римский Франциск объяснил слова о бурятах и чеченцах

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подобные высказывания нехристианскими и заявил, что высказывания папы Римского не способствует урегулированию ситуации и не придают авторитета Ватикану.

Сам же папа Римский Франциск заявил, что это его высказывание неверно истолковали, эти слова являются лишь «фигурой речи».