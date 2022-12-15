Москва, 15 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 15 декабря прокомментировала высказывания кандидата на пост посла США в России Линн Трейси. После мнения Трейси о том, что дальнейшие отношения с Россией должны строиться с позиций ужесточения Вашингтоном санкций против Москвы и в условиях введения предельной цены на российские энергоресурсы для снижения доходов РФ, Захарова усомнилась, точно ли Трейси собирается стать послом США в России, а не устроиться на работу в НАТО.

U.S. Department of State Линн Трейси

«У меня только один вопрос: она точно к нам хочет приехать? Может, её какой-то ястребиный политологический центр берет на работу, или, может быть, она в НАТО устраивается на вакансию? Точно человек в Москву едет работать?» — заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, дипломата США Линн Трейси, ранее работавшую послом в Армении, рекомендовали для утверждения официальным представителем США в России. Она станет первой женщиной-послом США в РФ.