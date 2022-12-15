Москва, 15 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о новых правилах возрастной маркировки произведений искусства и литературы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Так, в отношении произведений искусства предлагается отказаться от маркировки «0+», «6+», «12+» или «16+». Сохраняется лишь маркировка «18+».

Устанавливается система более общих рекомендаций, которая не завязана на возрасте. Так, появится маркировка «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей» или «для детей младшего школьного возраста». Критерии каждой из маркировок установит правительство РФ.

Прописывается, что произведения литературы не могут быть запрещены для детей, если они были включены в обязательную школьную программу по литературе.

Одновременно устанавливается, что из-под действия закона выводятся основные религиозные тексты традиционных для России религий. Речь идет о распространении Библии, Корана, Танаха и Ганджура.

Также без какой-либо маркировки будут показываться фильмы, созданные до 1991 года.