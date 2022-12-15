Москва, 15 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Пока не планируется вводить каких-то ограничений федерального уровня в связи с гриппом, сообщила 15 декабря журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Kremlin.ru Анна Попова

«На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости», — сказала Попова.

Чиновник пояснила, что российские регионы обладают сами достаточными полномочиями для того, чтобы ввести какие-то ограничения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова предложила проводить тестирование на грипп всем, кто обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Она также напомнила, в каких случаях вводится карантин.