Пекин, 15 декабря, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая обвиняет США в применении двойных стандартов в промышленной политике и нарушении правил глобальных логистических и производственных цепочек, сообщил журналистам официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, США превратились в нарушителя многосторонней торговой системы, манипулятора, а также яркого представителя «односторонней травли».

В МИД Китая пояснили, что Вашингтон выступает, с одной стороны, за честную конкуренцию, а с другой — помогает американским компаниям получить конкурентные преимущества за счет дискриминационных субсидий. В этой связи Китай призывает США уважать авторитет многосторонней торговой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин выступает против политики буллинга, проводимой некоторыми странами в энергосекторе, и не позволит никому вмешиваться в сотрудничество с Россией.