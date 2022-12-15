Москва, 15 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, которым предполагается создание на базе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

Документы направлены на защиту прав и законных интересов участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. В частности, они устанавливают правовые, финансовые и организационные основы функционирования системы гарантирования прав участников, регулирует отношения между субъектами системы гарантирования прав участников, определяет порядок и условия выплаты гарантийного возмещения.

Гарантийным случаем признается аннулирование лицензии фонда-участника на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и признание фонда-участника банкротом и открытие в отношении фонда-участника конкурсного производства. Также устанавливаются права вкладчика, а в случае наличия нескольких вкладчиков по одному пенсионному договору вкладчика, определенного в пенсионном договоре до даты наступления гарантийного случая и действующий в соответствии с указанным договором в случаях, предусмотренных законодательством, от имени всех вкладчиков.

Кроме того, устанавливается порядок обращения за гарантийным возмещением и определяется размер гарантийного возмещения, порядок его выплаты, порядок его перевода в другой фонд-участник.