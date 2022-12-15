Москва, 15 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выступит с объемной и содержательной речью президент России Владимир Путин. Об этом 15 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил представитель Кремля, главной темой рабочего дня главы российского государства станут национальные цели развития и пути достижения национальных целей развития, а в ходе заседания совета профильными будут доклады руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и губернатора Тульской области, председателя комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексея Дюмина.

«Предшествовать этим двум докладам будет весьма и весьма объемное и содержательное выступление Путина. Большое важное мероприятия, традиционно в конце года подводятся итоги работы, которая за год осуществлялась всей государственной машиной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в течение этой недели, как ожидается, будет обнародован указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.