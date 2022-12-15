Москва, 15 декабря, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о праве граждан и учреждений приобретать древесину для собственных нужд без торгов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Юлия Безуглова ИА REGNUM Запас дров

Поправками, подготовленными ко второму чтению инициативы, предоставлена возможность гражданам и госучреждениям приобретать древесину для собственных нужд без торгов.

«Теперь будут продавать лес не через организованные торги. Как вы понимаете, это людям обходится намного дороже», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также усилены нормы по защите лесов от пожаров. Дополнены критерии добросовестности арендатора лесного участка при заключении договора аренды на новый срок. Критерий также является основанием для досрочного расторжения по решению суда в случае невыполнения обязательств.

В Лесной кодекс вносится важное уточнение о том, что к заготовке древесины допускаются только лица, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Вводится запрет на передачу прав арендатора по договорам аренды лесных участков. Иными словами, запрещаются перенаём и субаренда, отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»).

Заключительное третье чтение законопроекта намечено на 20 декабря.