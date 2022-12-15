Москва, 15 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Слухи о якобы готовящейся отставке российского министра иностранных дел Сергея Лаврова опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Традиционно я вам отвечу: относитесь соответствующим образом к таким слухам», — заявил Песков.

Ранее Песков опроверг другую фейковую информацию — о якобы планируемой отставке начальника Генштаба России Валерия Герасимова.

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