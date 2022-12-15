Астрахань, 15 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Предварительной причиной пожара в детской больнице в Астрахани является аварийный режим работы в электросетях, включая короткое замыкание. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из-за пожара получила повреждения внутренняя отделка помещения ординаторской общей площадью 25 квадратных метров и вещи, и добавляется, что в ликвидации возгорания участвовал 51 человек и было задействовано 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в детской больнице в Астрахани произошло возгорание, из-за чего из неё было эвакуировано 114 человек, включая 43 детей, восемь из которых — новорождённые.