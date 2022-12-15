Париж, 15 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС действовать «быстрее» в своем ответе, чтобы помочь отрасли и поддерживать «честную конкуренцию» с Соединенными Штатами перед лицом их обширного плана субсидий, закона о снижении инфляции (IRA), сообщает Le Figaro.

European Parliament Эмманюэль Макрон

Глава французского государства выступил в четверг, 15 декабря, когда прибыл в Брюссель на европейский саммит.

«У нас должен быть «ответ», чтобы поддерживать, если можно так сказать, честную конкуренцию и защищать крупные проекты, в частности, по зеленым технологиям и технологиям будущего в Европе. Это означает действовать быстрее, упрощая наши правила. Важно иметь макроэкономический ответ и уровень помощи, который позволяет реагировать, быть эквивалентом того, что сделали американцы», — заявил президент Франции, прибыв в Брюссель на европейский саммит.

Ожидается, что ответ на закон о снижении инфляции станет одной из тем для обсуждения на саммите, созванном в четверг в Брюсселе. При этом французский лидер отметил готовность ЕС к торговым переговорам с США.

Как передавало ИА REGNUM, заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал якобы «трусливыми» действия России на украинской территории, вызвали 15 декабря жёсткую критику со стороны читателей французской газеты Le Figaro.