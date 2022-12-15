Стаханов, ЛНР, 15 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Стаханов Луганской Народной Республики из РСЗО M142 HIMARS. Об этом 15 декабря сообщил представитель ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

По информации источника, факт обстрела, совершенного по населенному пункту Стаханов, был зафиксирован в 3:00 по московскому времени. Всего было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

Как передает ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении 80% территорий города Марьинки.