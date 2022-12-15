Москва, 15 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе созовёт большой Государственный совет РФ. Об этом 15 декабря сообщил журналиста пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос по поводу графика главы государства.

Песков не сообщил, какие вопросы планируется обсуждать на Госсовете.

Напомним, Госсовет РФ является конституционным государственным и консультативно-совещательным органом, который формирует президент страны.