Москва, 15 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Западе, как видно, продолжается истерика — только так можно расценить очередное антироссийское решение польского сейма, сообщил 15 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Szczebrzeszynski Польский сейм

«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — заявил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польский сейм (нижняя палата парламента) принял 14 декабря документ о признании России «страной, поддерживающей терроризм и применяющей террористические методы».

На Россию польские парламентарии возлагают ответственность за крушение Ту-154М под Смоленском в 2010 году и за крушение лайнера рейса MH17 в июле 2014 года.