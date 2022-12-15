Берлин, 15 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Welt удивились высказыванию канцлера Германии Олафа Шольца о том, что планы президента РФ Владимира Путина не сработали. Они поставили под сомнение слова Шольца и выразили свое мнение по этой теме.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Напомним, в своем выступлении в бундестаге 14 декабря канцлер Германии заявил, что планы президента России не сработали и поддержка Украины Европой продолжится.

Ряд читателей, комментируя слова канцлера, отметил, что кое-какие планы Путина всё же сработали, и об этом говорят счета за электричество. Один из читатеей Welt также напомнил о том, что у НАТО из-за Украины заканчиваются военная техника и боеприпасы, что играет на руку России.

«Санкции против России сильно отражаются на нас. У НАТО уже заканчиваются боеприпасы, и они могут поставлять Украине только устаревшую технику. А отключения электричества грозят всей Европе. Чего еще можно хотеть Путину?» — написал читатель.

По мнению другого читателя, Олаф Шольц живет как будто в другом мире, раз он не видит последствий санкций против России для Запада.

«Канцлер, по-видимому, живет в очень личном пузыре восприятия, полностью оторванном от реальности», — отметил третий.

Еще один немецкий гражданин заметил, что, очевидно, имеет место исполнение «плана Шольца по разрушению экономики Германии».