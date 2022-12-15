Москва, 15 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым устанавливаются новые виды государственных пошлин при аккредитации образовательной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Пошлина за признание иностранного образования или иностранной квалификации, осуществляемое Рособрнадзором, составит 6,5 тысячи рублей. 3 тысячи рублей составит пошлина за предоставление временной государственной аккредитации образовательной деятельности. За государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования пошлина составит 15 тысяч рублей, по основным образовательным программам среднего профессионального образования — 35 тысяч руб. Пошлина за госаккредитацию по основным образовательным программам высшего образования составит 100 тысяч рублей.

Также была принята норма, по которой пошлина за внесение в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» записи, подтверждающей наличие временной государственной аккредитации образовательной деятельности, устанавливается в размере 3 тысячи рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.