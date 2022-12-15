Песков анонсировал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть
Песков назвал сроки выпуска указа об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России
Москва, 15 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В течение этой недели, как ожидается, будет обнародован указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
«Мы сообщим, как только он появится», — также добавил Песков во ответ на просьбу уточнить возможную дату обнародования этого документа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в Бюджетный кодекс, согласно которой правительство РФ сможет принять решение о конвертации доли участия Российской Федерации в финансовые обязательства, чтобы защитить международные финансовые организации от возможных санкций