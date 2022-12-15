Москва, 15 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В течение этой недели, как ожидается, будет обнародован указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом 15 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Да», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

«Мы сообщим, как только он появится», — также добавил Песков во ответ на просьбу уточнить возможную дату обнародования этого документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в Бюджетный кодекс, согласно которой правительство РФ сможет принять решение о конвертации доли участия Российской Федерации в финансовые обязательства, чтобы защитить международные финансовые организации от возможных санкций