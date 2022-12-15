Село Чурапча, Якутия, 15 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Число пострадавших от пожара в многоквартирном доме в селе Чурапча (Республика Саха) возросло с 5 до 11 человек. Об этом 15 декабря сообщает на официальном сайте регионального управления МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В результате воздействия опасных факторов пожара с действий при его тушении пострадало 11 человек», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в Ангарске при пожаре на нефтезаводе погибли два человека.