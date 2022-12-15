Москва, 15 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Министерство обороны США и американские спецслужбы привлекают всё большее число компаний для нанесения киберударов по России и её критической инфраструктуре. Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«К усилиям Пентагона и спецслужб Соединённых Штатов в качестве подрядчиков подключаются всё больше компаний, готовых реализовать русофобские установки Вашингтона, прежде всего по нанесению киберударов против России и её критической инфраструктуры», ― подчеркнула российский дипломат.

Ранее по теме: МИД России: США потратят $11 млрд на кибератаки в 2023 году

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США в 2023 году намерены потратить $11 млрд на кибератаки против неугодных правительств, рассчитывая таким способом подчинить их своей воле. Дипломат напомнил, что в октябре администрация президента США Джо Байдена впервые объявила в обновлённой доктрине, что весь мир и глобальное информационное пространство — сфера её интересов.