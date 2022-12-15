Донецк, 15 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России начали вести ожесточённые бои на окраинах Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом 15 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«В Артёмовске ситуация меняется. Ребята «Вагнера», которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи», — сказал Пушилин.

По его словам, бои идут с разных сторон города, противник сопротивляется и не считается со значительными потерями.

«Там реальная мясорубка», — добавил врио главы ДНР.

Пушилин также сообщил, что после освобождения населённых пунктов под Артёмовском у ВСУ ухудшится положение со снабжением.