Москва, 15 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев специальной военной операции к месту их лечения и обратно, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

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«Будет правильно, если правительство рассмотрит вопрос об организации бесплатного проезда близких родственников военнослужащих и добровольцев к месту лечения и обратно», — считает Миронов.

Он полагает необязательным, что введение бесплатного проезда до медучреждений для родственников участников спецоперации потребует выделения существенных средств из бюджета. Его можно организовать при поддержке транспортных компаний с государственным участием. Для остальных перевозчиков целесообразно проработать механизм возмещения выпадающих доходов, говорит Миронов.

Депутат обратил внимание на то, что в настоящее время военнослужащие и граждане, получившие ранения, травмы, увечья в ходе выполнения задач во время специальной военной операции, получают медицинскую помощь в ведомственных медицинских организациях, а также в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. При этом, как правило, лечение и реабилитация проводятся в регионах, которые находятся далеко от места жительства военнослужащих. Для того чтобы навестить своих близких, их родственникам приходится за свои деньги покупать билеты на транспорт.

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