Москва, 15 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация в районе Лачинского коридора вызывает опасения у России. Минобороны РФ и миротворческий контингент России ведут работу по её деэскалации. Такое заявление сделала 15 декабря в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, в России рассчитывают, что полноценное транспортное сообщение будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, единственная трасса, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, остаётся заблокированной с 12 декабря. Дорогу перекрыли активисты из Азербайджана, которые выступают за остановку «незаконной» добычи природных ресурсов. В Баку отрицают, что трасса перекрыта, и сообщают о том, что активисты выступают по собственной инициативе.