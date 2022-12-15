Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Петербурге, переживающем эпидемию свиного гриппа, параллельно ухудшается ситуация и по коронавирусной инфекции. Впервые с 11 октября суточное число новых больных превысило показатель в 1 тыс. человек. За прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 1024 новых случая COVID-19, что на 51 заболевшего больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили 15 декабря в городском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в стационары, лечащие больных с коронавирусной инфекцией, госпитализировано 228 человек. Скончались за 14 декабря 15 больных из числа заболевших ранее. Всего на лечении в больницах Петербурга сейчас лежат 2353 пациента с ковидом, из них 191 человек находится в реанимации, а 62 — на аппаратах ИВЛ.

В городе развернуто 2675 коек для больных с COVID-19 в 11 стационарах. Дома лечатся 6542 человека. Выздоровели за сутки 932 человека, из петербургских стационаров за 14 декабря выписан 271 человек.

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Напомним, в Петербурге идёт эпидемия гриппа, 90% случаев приходится на свиной грипп. Из-за этого в городе введён жёсткий противоэпидемический режим.

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