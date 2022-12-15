Москва, 15 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. «Соображения борьбы с враждебной пропагандой» не используются Россией, в отличие от Запада, для того, чтобы оказывать давление на зарубежных корреспондентов. Об этом 15 декабря заявил на пресс-конференции руководитель пресс-центра МИД РФ, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

Как уточнил Нечаев, российская сторона распространяет и применяет положения о равных правах на всех представителей СМИ любых стран, имеющих равные права и возможности со СМИ России, и при наличии аккредитации они могут работать в нашей стране наравне с российскими медиа, так как для властей РФ важно, чтобы была объективная подача информации.

«Конечно же, в отличие от наших западных партнеров, не используем соображения борьбы с враждебной пропагандой для оказания давления на иностранных корреспондентов, как это происходит в отношении наших российских СМИ в целом ряде западных государств: США, Франция, прибалтийские республики, в ряде других стран», — сказал он.

При этом глава пресс-центра МИД РФ отметил, что в странах Запада формально ещё постулируется приверженность к идеалам демократии, и привёл в качестве такого формального отношения ситуацию с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что признание сеймом Польши России «государством — спонсором терроризма» является недружественным шагом, который носит псевдоюридический характер.